Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sona erdi. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Mesut Özil ve Gökhan Gönül kadroda olacak

Sarı Lacivertlilerde antrenmanın tamamında takımla çalışan Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün Kasımpaşa maçının kadrosunda olacağı öğrenildi. Bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı. 25 Nisan Pazar akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Yusuf Dursun