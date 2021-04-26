Fenerbahçe, Süper Lig’in 38'inci haftasında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00’de başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11’de yer alan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Mesut Özil ve Bright Osayi-Samuel takımla çalışırken, Nazım Sangare’nin tedavisine başlandı. Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar’ın da tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 12:00'de kalkacak uçakla Antalya'ya gidip hazırlıklarına devam edecek.