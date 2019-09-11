2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası oyuncu listeleri belli oldu.

Kurallar gereği TFF'ye bildirilecek 28 kişilik listede en az 4 adet altyapı oyuncusu bulunması gerekiyor. Kadrosunda altyapı oyuncuları haricinde 25 kişi barındırdan Fenerbahçe ise, bu isimlerden birini elemek zorunda kaldı. Sarı Lacivertli teknik ekip, tercihini Mehmet Ekici'den yana kullandı.

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28 kişilik TFF kadrosuna dahil edilmeyen Mehmet Ekici, Ocak transfer dönemine kadar Fenerbahçe'nin resmi maçlarında forma giyemeyecek. TFF listesinde yer almayan bir diğer isim de Ferdi Kadıoğlu olmasına karşın, genç futbolcu, 1 Ocak 1999 yılından sonra doğduğu için statü gereği listeye yazılmadan da resmi maçlarda oynatılabilir.

İşte Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunun ilk yarısındaki 28 kişilik kadrosu:

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