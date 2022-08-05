Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Forvet arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'i gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Belotti, Plea ve Sörloth'tan istediği sonucu alamayan yönetim bu defa mutlu sona ulaşmak istiyor.

İtalyan Gazeteci Nicolò Schira'nın sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Valencia'da Gattuso'nun planları arasında yer almayan 25 yaşındaki golcü futbolcunun durumunu araştırıyor.

Maxi Gomez'in kariyeri

Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir. Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir. Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.







