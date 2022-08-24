Fenerbahçe 'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Lacivertli kulüp Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı. Ayrılığın ardından Meyer'in yeni takımı da belli oldu. İsviçre'nin Luzern kulübü, 26 yaşındaki Alman orta saha ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.

Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü







