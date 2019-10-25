Fenerbahçe'ye kaleci Harun Tekin'in ardından bir kötü haber de Alman yıldızı Max Kruse'den geldi. Geçtiğimiz hafta Denizlispor maçında forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcunun kasığındaki ağrıların bugünkü antrenmanda da nüksettiği ve bu nedenle yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Dün takımla birlikte antrenmanlara başlayan ancak yapılan kontrollerin ardından kasık bölgesinde ikinci derecede yaralanma olduğu tespit edilen Kruse'nin tedavisine başlanıldığı da gelen bilgiler arasında. Sarı Lacivertliler'in Süper Lig'in dokuzuncu haftasında çıkacağı kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?