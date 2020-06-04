Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Mariusz Sordyl’e Teşekkürlerimizle

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır.

Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü