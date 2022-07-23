Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'nun oğlundan sürpriz bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yaptı.

Milan Marx'in söz konusu Instagram paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı.