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Son dakika! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı!

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe'de ayrılık aşamasında olan Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına dair bir paylaşımda bulundu ve ardından sildi.

23 Temmuz 2022, Cumartesi 10:59 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı!

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'nun oğlundan sürpriz bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yaptı.

Milan Marx'in söz konusu Instagram paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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