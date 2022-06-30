Son dakika! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi
Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Luiz Gustavo krizi yaşanıyor. 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor. Ülkesinden Botafogo takımıyla masaya oturan Gustavo için yönetim teklifi beklemeye aldı.
Fenerbahçe 'de 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Luiz Gustavo, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero, önce sözleşmeyi feshetmek istemediğini bildirdi.
Ardından maaşında indirim talebinde bulunan kulübe olumsuz yanıt verdi. Deneyimli oyuncuya takım arayan sarı-lacivertliler, ülkesinden Botafogo ile masaya oturdu.
Brezilya kulübü, Gustavo'ya talip olurken şartları, "Bonservis vermeyiz, ayrıca maaşının en fazla yarısını öderiz" şeklinde belirledi. Fenerbahçe ise bu teklifi beklemeye aldı.
Sabah