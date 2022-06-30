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Son dakika! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Luiz Gustavo krizi yaşanıyor. 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor. Ülkesinden Botafogo takımıyla masaya oturan Gustavo için yönetim teklifi beklemeye aldı.

30 Haziran 2022, Perşembe 09:10 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi

Fenerbahçe 'de 4 milyon Euro ile takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Luiz Gustavo, yönetimin tüm taleplerini geri çeviriyor. 1 yıl daha mukavelesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero, önce sözleşmeyi feshetmek istemediğini bildirdi. 

Ardından maaşında indirim talebinde bulunan kulübe olumsuz yanıt verdi. Deneyimli oyuncuya takım arayan sarı-lacivertliler, ülkesinden Botafogo ile masaya oturdu. 

Brezilya kulübü, Gustavo'ya talip olurken şartları, "Bonservis vermeyiz, ayrıca maaşının en fazla yarısını öderiz" şeklinde belirledi. Fenerbahçe ise bu teklifi beklemeye aldı.

Sabah


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