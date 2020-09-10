Son dakika haberi...Fenerbahçe'de uzun zamandır merak edilen yeni transferlerin TFF listesine eklenmesi konusunda gelişme oldu. Harcama limiti konusunda sıkıntı yaşayan ve bunu gün içinde aştığı konuşulan Fenerbahçe bu sezon takım katılan isimlerden Mame Thiam, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Barış Sungur'un lisanslarını çıkardı ve oyuncular TFF sitesinde Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'de sözleşme yenileyen Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar da listeye eklendi

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi konusunda görüşmelerin başladığı KAP'a bildirilmişti. Ayrıca Bankalar Birliği ile anlaşma sağlandığı yönünde bilgiler geliyor.