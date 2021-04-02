Fenerbahçe de tıpkı Beşiktaş ve Galatasaray gibi milli takım arasından olumsuz etkilenen takımlar arasında yer aldı. Birçok oyuncusunu corona virüs nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, yeni bir orta saha sistemine geçiş yapacak. Milli takımın oynadığı Hollanda ve Norveç maçlarının yıldızı Ozan Tufan geri dönüyor.

OZAN TUFAN İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR! GUSTAVO...

Sabah'ın haberine göre; Norveç maçında attığı harika gollerle adından söz ettiren Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşmasında Ozan Tufan'a forma şansı verecek. Ozan Tufan'ın yanında ya Sosa ya da Gustavo forma giyecek.





BAZI MAÇLARDA GUSTAVO YEDEK KALABİLİR...

Maçına göre Sosa-Gustavo ikilisinden biri tercih edilecek. Fenerbahçe'nin saldırarak başlayacağı maçlarda Gustavo kulübede olacak. Sosa takıma yön verecek. Mücadeleye dayalı müsabakalarda ise Luiz Gustavo tercih edilecek. Ayrıca maç içinde bu iki isim birbirinin yerine oyuna dahil olabilecek.