Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yaptığı hatalarla hem kendi hem de takımın sonunu hazırladı… Sezon başından bu yana maç içi hamleleriyle eleştirilen 46 yaşındaki teknik adam, lig sonuncu G.Birliği'ne Kadıköy'de yenilirken takımın en verimli 10 numarası Pelkas'ı sol bek oynatarak hatalarına başka bir boyut getirdi. Bulut, oyun içi hamleleriyle kredisini tüketti. İşte Bulut'un sezon başından bu yana düzenli olarak tekrarladığı hatalar:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulüpte ömrünü uzatan süreci, Mame Thiam'ın santrfora geçmesiyle yaşadı. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik getiren serinin tamamında Senegalli golcü 11'deydi. Ancak hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen Bulut, Galatasaray derbisinde Thiam'ı 90 dakika kulübede bekletti ve maç kaybedildi.

Sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yokluğu çöküşü getirdi! Sarı-lacivertli teknik heyet, haftalarca Brezilyalı oyuncunun olmadığı bir orta saha kurgusu oluşturamadı. Bu sebeple Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor gibi maçlarda kayıplar geldi. 3 mücadelede elden uçup giden 8 puan, şampiyonluk iddiasını neredeyse bitirdi.

Elde iki yönlü kanat oyuncusu olarak bulunan tek isim olan Enner Valencia'nın yokluğu, Bulut ve ekibinin dengesini bozdu. Bu sezon Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı 11 maçın 5'inde Valencia 11'de yoktu. Fenerbahçe bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece bir oyuncuyla dengenin bozulması durumu hücumda da devam etti.

Erol Bulut ve teknik ekibi, yaşadığı panik durumunu sahaya yansıttı. Gençlerbirliği maçının 57. dakikasından itibaren 3-5-2'ye dönen Bulut ve kurmayları, takımın en iyi 10 numarası Dimitris Pelkas'ı sol çizgide kanat bek olarak kullanmaya başladı. Bu kararın ardından Gençlerbirliği çok rahat geldiği kendi sağ kanadından golü buldu.

EROL BULUT SEZON SONU GÖNDERİLECEK

F.Bahçe'nin, sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin Erol Bulut'la ilgili alacağı karara çevrilmişti. Sarı lacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı. Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak. Kazansa bile sezon sonunda kesin olarak Bulut'un görevine son verilecek. (Sabah)