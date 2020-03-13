SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku!

Son dakika haberi... Konyaspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku yaşandı.

13 Mart 2020, Cuma 16:40 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku!

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerin sağ bek oyuncusu Nabil Dirar, ağrıları nedeniyle Konyaspor ile oynanacak maçın kadrosuna yer alamayacak. 

FALETTE VE RODRIGUES MÜJDESİ

Kupada oynadıkları Trabzonspor maçında sakatlanan Falette, geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Savunma oyuncusunun Konyaspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi. 

Yine sakatlığını atlatan Garry Rodrigues'in de bu maçın kadrosunda olacağı öğrenildi. 

Yusuf Dursun

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