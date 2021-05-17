Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından gözler seçimli genel kurula çevrildi. Henüz hiçbir adayın çıkmadığı kongrenin 29-30 Mayıs’ta düzenleneceği açıklanmıştı. Çok büyük ihtimalle yeterli katılım sağlanamayacağı için yeni başkan 5-6 Haziran’daki genel kurulda belli olacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın pandemi nedeniyle yayınladığı genelge sonrası planlar değişiyor. Mayıs ayında genel kurul toplanamayacak. Kulüp tüzüğündeki maddeler nedeniyle kongrenin yeni tarihinin 20 Haziran’ı bulması muhtemel.

2 ay içinde yapılmalı

Seçimin iptal edilmesi gibi bir senaryo yok. Tüzük gereği seçimin en geç 2 ay içerisinde yapılması gerekiyor. Kulüpte konuyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Seçimli olağan genel kurulun haziranın son haftasında daha önce açıklandığı gibi Ülker Stadı’nda toplanması ve Fenerbahçe’nin başkanını seçmesi bekleniyor.







