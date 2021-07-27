Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Dallas Mavericks'ten aldığı teklifi değerlendirmeyi tercih eden koç Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kokoskov sonrası ise göreve gelecek isim noktasında son olarak Barcelona'yı çalıştıran tecrübeli koç Svetislav Pesic'in adı öne çıkmakta.

Sırp basınından Republika'nın haberine göre Fenerbahçe, Kokoskov'un yerine geçecek isim konusunda çalışmalarına başlamışken Svetislav Pesic'in de ismi gündeme gelmiş durumda. Hatta iddiaya göre Pesic'in Fenerbahçe'nin başına geçmeye yakın olduğu ifade ediliyor.





Avrupa'da KK Bosna, Almanya Milli Takımı, ALBA Berlin, Yugoslavya Milli Takımı, RheinEnergie Köln, Lottomatica Roma, Dinamo Moskova, Akasvayu Girona, Kızılyıldız, Valencia, Bayern Münih ve Barcelona takımlarını çalıştıran 71 yaşındaki başantrenör, 2019-20 sezonunun sonunda Barcelona'dan ayrılmış ve yerine Sarunas Jasikevicius göreve getirilmişti.

Sırp ekolünden devam

Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de Kokoskov sonrası için de Sırp başantrenörlerin isimleri öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Stetislav Pesic'in yanı sıra Sasa Djordjevic ve Sasa Obradovic ile de ilgilendiği aktarılmakta.

Pesic gibi ismi öne çıkan adaylardan Sasa Djordjevic, son olarak çalıştırdığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'daki görevinden sezonun bitmesiyle birlikte ayrılmıştı.

Meo Sacchetti gündemde

Fenerbahçe'nin yeni koç adayları arasında İtalyan başantrenör Meo Sacchetti'nin de ismi geçmekte. İtalya Milli Takımı ile oldukça başarılı bir dönem geçiren 67 yaşındaki koç, Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Achille Polonara ile de milli takımda çalışmakta. Ayrıca Fenerbahçe'nin İtalyan genel menajeri Maurizio Gherardini'nin de Sacchetti ile arasının iyi olması iddiaları güçlendirmekte.