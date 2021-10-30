Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a konuk olan Fenerbahçe , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve zirve yolunda ağır yara aldı. Alınan mağlubiyetin yanı sıra yaşanan sakatlıklar da Sarı Laciverltli camiada moralleri altüst etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta ilk olarak Luiz Gustavo sakatlandı. Adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı orta saha, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Gustavo'nun yaşadığı sakatlık sonrası kötü haberler art arda geldi. 72. dakikada Altay Bayındır, omzundan yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarını tutamazken 80. dakikada Valencia, sedyeyle kenara getirildi.

5 değişiklik hakkını kullanan Vitor Pereira, üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası oyuna hamle yapamadı ve Fenerbahçe son 10 dakikayı 10 kişi tamamladı.