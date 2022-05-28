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Son dakika | Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sözleşme detayları belli oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni sezon adına takımın başına getirmeye hazırlandığı Jorge Jesus'a yapılan teklifin ve anlaşma noktasına gelinen sözleşme detayları belli oldu.

28 Mayıs 2022, Cumartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sözleşme detayları belli oldu!

Fenerbahçe , yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus'u getirmek adına çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Son aşamaya geldiği belirtilen anlaşmada sunulan teklif ve detaylı şartlar da belli oldu.

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Menajeri İstanbul'a geldi

Portekiz basınından O JOGO'nun haberine göre Jorge Jesus'un avukatı, anlaşmayı tamamlayacak ikinci görüşme adına İstanbul'daydı. Bu görüşmede olumlu sonuç adına önemli aşama kaydedildiği ve Portekizli teknik adamın önümüzdeki hafta resmî olarak takımın başına getirilebileceği belirtildi. 

İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a yaptığı teklifin yıllık 5-7 milyon euro arasında olduğu aktarılmakta. Sözleşmenin ise 1+1 yıllık olması bekleniyor. 

Jorge Jesus'un avukatı Luis Henrique'nin İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasında geriye sadece resmî sözleşmenin imzalanmasının kaldığı ifade ediliyor. 

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