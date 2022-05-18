Fenerbahçe 'de taraftarın uzun süredir heyecanla beklediği teknik direktör bilmecesinde mutlu sona yaklaşıldı. Başkanı Ali Koç'un uzun süredir görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus, özel davetle bu hafta sonu İstanbul'a gelecek. Portekizli teknik adamla son pürüzlerin giderilmesi durumunda resmi imzaların 1 Haziran'da atılması bekleniyor.Fenerbahçe yılan hikayesine dönen teknik direktör konusunda mutlu sona artık çok yakın. Portekiz basınında çıkan haberlere göre dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle son görüşmeleri yapmak için hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek.

O Jogo'nun haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus internet üzerinden video konferans yöntemiyle üçüncü kez görüşme yaptı. Görüşmede 2 yıllık sözleşme konusunda adımlar atıldı. Görüşmelerin olumlu gitmesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'u kulüp hakkında bilgi vermek için İstanbul'a davet etti. Jesus hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek Fenerbahçe hakkında bilgi alacak.

Fenerbahçe ile Jesus arasında resmi bir anlaşma bulunmuyor.Sarı lacivertliler, maaş ve bonuslar konusunda Portekizli teknik direktörle tam bir uzlaşmaya varamadı. Anlaşmada küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda Jorge Jesus'un 1 Haziran'da resmi imzayı atması bekleniyor.







