Şampiyonlar Ligi'ne Dinamo Kiev'e elenerek 2. Ön Eleme Turu'nda veda eden Fenerbahçe 'de yaşanan sakatlıklar moralleri altüst etti. Kadıköy'de oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da ise diz travması meydana geldi.

Joao Pedro'nun üst adalesi yırtıldı

Henüz resmi maça çıkmayan yeni transfer Joao Pedro'nun sakatlanması ise Sarı Lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Fenerbahçe, 4.6 milyon Euro bonservisle Cagliari'den kadroya katılan Brezilyalı yıldızın üst adalesinin yırtığını açıkladı.

2021-2022 sezonunda Serie A'da 3566 dakika ile en çok süre alan oyuncu olan Pedro'nun Fenerbahçe kariyeri şanssız başladı. Yıldız futbolcunun Kanarya'daki ilk haftasında üst adelesinde yırtık tespit edildi.

Galatasaray 'la Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getiren, tercihini Sarı Lacivertli ekipten yapan kullana Pedro, Dinamo Kiev maçını Kadıköy'de takip etmiş ve ilk kez taraftarlarının karşısına çıkmıştı.

Şok üstüne şok!

Fenerbahçe Kulübü, sakatlık yaşayan futbolcuların tedavisine başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.







