Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 15 Aralık Salı günü sahasında AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi Jan Vesely şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Alex Perez ve Jan Vesely'nin maç kadrosunda olmayacakları Lorenzo Brown'un durumunun ise maç saatinde belli olacağı belirtildi.

Vesely'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise oyuncunun 7-10 gün takımdan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi: "Sporcumuz Jan Vesely, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir’de oynadığımız Pınar Karşıyaka maçında, sol baldırında kas sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde MR’ı çekilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Jan Vesely’nin takım idmanlarına dönüş süresinin 7-10 gün olması beklenmektedir"



