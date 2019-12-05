Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin Alba Berlin karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Westermann, De Colo ve Kalinic'in durumlarına ise maç gününde karar verilecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Jan Vesely, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Leo Westermann ve Nando De Colo takımla idmanlara başlamış durumda. 24 Kasım tarihinde oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, geçirdiği başarılı operasyon sonrası kendisi için hazırlanan özel maskeyle takım idmanlarına başladı. Westermann, De Colo ve Kalinic’in son durumlarına maç gününde karar verilecek.

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