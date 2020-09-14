Son dakika haberi... Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden Jailson ile yolların ayrılması kesinleşti. Jailson, bugün yapılan antrenmanda yer almazken Brezilyalı oyuncunun Çin'e transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2018'in yaz transfer döneminde Gremio'dan 4 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı. Fenerbahçe'de toplam iki sezonda 63 resmi maçta forma şansı bulan Jailson; 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Yusuf Dursun