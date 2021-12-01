Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen İrfan Can Kahveci 5 ila 10 maç ceza alabilir.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

44. maddeden sevk edilen İrfan Can Kahveci 5 ila 10 maç ceza alabilir. İrfan Can, alacağı cezaya göre 17. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisini kaçırabilir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şöyle;

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması

halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-

TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 30.000.-TL’ye

kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 65.000.-TL’den 275.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-

TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 50.000.-TL’ye

kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 35.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.