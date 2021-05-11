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Son dakika | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Sivasspor karşısında kesinlikle 3 puan arayan Fenerbahçe'de maçın henüz başında büyük bir şanssızlık yaşandı ve İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

11 Mayıs 2021, Salı 20:45 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde boş pozisyonda topa vuramayan ve yere ters basan başarılı oyuncunun üst adalesinde sakatlık oldu ve İrfan Can oyuna devam edemedi. 

6. dakikada onun yerine oyuna Mert Hakan Yandaş dahil oldu. 


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