Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içinde boş pozisyonda topa vuramayan ve yere ters basan başarılı oyuncunun üst adalesinde sakatlık oldu ve İrfan Can oyuna devam edemedi.

6. dakikada onun yerine oyuna Mert Hakan Yandaş dahil oldu.







