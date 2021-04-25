Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Alanyaspor maçında yok
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin Alanyaspor'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Milli futbolcu, mücadelenin 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız orta saha, Sarı Lacivertli ekibin Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.
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Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül de kart görmeleri halinde hafta içi oynanacak kritik Alanyaspor deplasmanında oynayamayacaklar.