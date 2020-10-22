Son dakika haberi... Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'de deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştığı mücadelede hakemlere yönelik itirazı sebebiyle ikinci çeyrekte iki teknik faul alan Fenerbahçe'nin koçu Igor Kokoskov, ikinci çeyreğin bitimine 3:37 kala diskalifiye edildi. Kokoskov, ikinci çeyrekte 7:38 ve 3:37 kala olmak üzere iki teknik faul aldı.

İlk pozisyonda çalınmayan teknik faul sonrası hakem Borys Ryzhk'e çok sert itirazlarda bulunan Kokoskov, 7:38 kala ilk teknik faulünü aldı. Sonrasında bu kez Nando De Colo'ya yapılan müdahalenin faul olarak değerlendirilmemesi üzerine de 3:37 kala ikinci teknik faulünü alarak oyun dışı kaldı.



