Fenerbahçe 'nin golcü transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sörloth'tan istediğini alamayan Sarı-lacivertli kulübün, dünyaca ünlü bir golcü almaya çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin hedefinde Alexis Sanchez ve Alexandre Lacazette'in olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar, iki yıldızdan birinin transfer edilmesi için binlerce paylaşım yaptı.

Alexis Sanchez'in son durumu

Bir dönem Arsenal'de Mesut Özil'in takım arkadaşı da olan Şilili yıldız, geçen sezon başında bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu. Inter ile şampiyon tamamlanan sezonda 30 maçta forma giyen Alexis, 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Yılda 7 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alexandre Lacazette'in son durumu

2017'de 53 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Arsenal'e transfer olan Lacazette, Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in hücumda en iyi anlaştığı isimlerdendi. Geçen sezon Premier Lig'de 31 maçta forma giyen 30 yaşındaki Fransız yıldız, 13 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Sezon öncesi koronavirüse yakalanan Lacazette, ilk iki haftası geride kalan ligde gol atamadan iki mağlubiyet alan Arsenal'de antrenmanlara başladı.

Yılda 12 milyon Euro kazanan Lacazette'in Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. (Spor Arena)