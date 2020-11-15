Fenerbahçe, milli maç arasında Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 önde götürürken kaleci Harun Tekin, büyük bir şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda sakatlanan Harun Tekin'in elmacık kemiğinde kırık olduğu belirtildi.

Jimmy Durmaz'ın önündeki topa başarılı bir müdahale gerçekleştiren Harun Tekin, pozisyon sonrası Jimmy Durmaz'ın kramponunun yüzüne gelmesi ile sakatlandı. Yaşanan pozisyon sonrası Harun Tekin'e sağlık ekipleri anında müdahale ederken iki takımın oyuncuları da tecrübeli kalecinin yanına geldi.

Elmacık kemiğinin kırıldığı belirtilen oyuncu, sedye ile saha kenarına getirildi ve 62. dakikada yerine Oytun Özdoğan, oyuna dahil oldu. Hastaneye kaldırılan Harun Tekin'in ameliyat olacağı aktarılmakta.

Fotoğraflar: Yusuf Dursun