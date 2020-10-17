Fenerbahçe, 18 Ekim pazar günü (yarın) Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekibin İzmir deplasman maç kadrosu açıklandı. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, Göztepe maçı kafilesinde yer almıyor. Gökhan Gönül'ün yanı sıra Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Mauricio Lemos (cezalı) ve Ömer Faruk, Göztepe maçı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues, takımla çalışmalara başlamıştı. İki yıldızın da tam anlamıyla hazır hale gelene kadar riske edilmeyecekleri öğrenildi.