Fenerbahçe , Berke Özer’in ayrılığı sonrası bir türlü kaleci transferi yapamadı. Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa’nın 1.5 milyon Euro’dan aşağı inmemesi nedeniyle alternatif isimlere yönelen yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan’da karar kıldı. Karadeniz ekibi Süper Lig ’den düşmüştü.

Fenerbahçe, Gökhan’ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Mavi-Yeşilliler, Süper Lig’e dönerse 27 yaşındaki file bekçisini geri alabilecek. Rize, 1. Lig’de kalması halinde ise Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanabilir.







