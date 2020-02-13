Fenerbahçe'de son dakika Garry Rodrigues şoku yaşanıyor... Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, takımın en önemli isimlerinden Garry Rodrigues'ten faydalanamayacak. Akşam antrenmanında sakatlanan ve çekilen MR sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilen Rodrigues, Başkent'te forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisini yine kaçırabilir

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in ayak bileğinde ikinci derecede zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edilmişti. Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisini kaçıran Rodrigues, sakatlığı sebebiyle dev maçta yine forma giyemeyebilir.

Tedavisine hemen başlanan Rodrigues, sezonun ilk yarısında olduğu gibi Galatasaray derbisini sakatlığı nedeniyle yine kaçırabilir.

Teknik patron Ersun Yanal'ın zorlu maçta Rodrigues'in yerine Tolga Ciğerci'ye şans vermesi bekleniyor. Sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı kanat oyuncusu, Sarı Lacivertli forma altında çıktığı 20 maçta 3 gol, 4 asist kaydetti.

Yusuf Dursun