Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi... Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı. Maça yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olurken, sadece 20 dakika sahada kalabildi.

65 dakikada arka adalesinden sakatlık yaşayan ve kulübeye değişiklik işareti yapan Emre, acılar içerisinde kenara geldi. Başarılı futbolcunun yerine Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.

Antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues'in ardından Emre Belözoğlu'nun da sakatlanması, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de moralleri bir hayli bozdu.

39 yaşındaki futbolcunun durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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