Forvet transferinde Gabigol'den istediği dönüşü alamayan Real Madrid'li Mariano konusunda oyuncunun yüksek ücret isteği nedeniyle beklemeye geçen Fenerbahçe 'nin forvet arayışlarında rotasını yeniden Aleksandr Sörloth'a çevirdiği bildirildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un da Norveçli golcünün transferine onay verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği bildirildi.

Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildireceği 14 Temmuz'a kadar bu transferi bitirmek istiyor.









Sarı-Lacivertliler'in forvet arayışlarında ismi gündeme gelen Tiago Çukur konusunda dün önemli bir gelişme yaşandı. Haziran ayında oynanan Uuslar Ligi maçlarında A Milli Takım kadrosuna çağrılan Watford'lu oyuncu dün takımıyla yapılan idmana katılmadı.

Fenerbahçe'nin19yaşındaki forvet için İngiliz ekibine bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro önerdiği bildirildi. İdmana çıkmayan Tiago Çukur'un her an Fenerbahçeli olacağı iddia edildi.







