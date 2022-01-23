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Son dakika! Fenerbahçe'de Filip Novak ve Serdar Aziz'in durumu belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Maç içerisinde sakatlanan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın son durumları belli oldu. Konuyla ilgili Sarı Lacivertli takımdan açıklama yapıldı.

23 Ocak 2022, Pazar 12:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de Filip Novak ve Serdar Aziz'in durumu belli oldu

Süper Lig 'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Maç içerisinde sakatlanan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın son durumları belli oldu. Konuyla ilgili Sarı Lacivertli takımdan açıklama yapıldı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.


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