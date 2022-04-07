Fenerbahçe ’nin ligde 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı seride ilk 11 istikrarının büyük payı vardı. İsmail Kartal, sakat ve cezalı olmadığı sürece kadroyu bozmamaya özen gösteriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 4-0 kazanılan Kayserispor maçının 11’ini de Galatasaray derbisinde sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak bu kadroda tek bir değişiklik olabilir: Sol bek... İsmail Kartal, taktik idmanlarda, sakatlığını atlatan ve Kayseri karşısında 75. dakikada oyuna girerek sahalara dönüş yapan Ferdi Kadıoğlu’nu taktik idmanlarda savunmanın solunda deniyor. Genç yıldız, bu sezon hem kanat beki hem de sol bek olarak çok iyi bir performans sergilemişti.

Son karar verilmedi

Novak, her ne kadar Kayserispor mücadelesinde iyi bir futbol ortaya koysa da Galatasaray mücadelesinde kulübeye gelerek formasını Ferdi’ye devredebilir. Kartal’ın planı, teknik kapasitesi yüksek olan Ferdi Kadıoğlu’ndan oyunu geriden kurma konusunda faydalanmak. Yine de bu konuda henüz tam karar verilmedi. Antrenmanlarda maç eksiği nedeniyle sıkıntı yaşamaması halinde ibre 22 yaşındaki oyuncudan yana.





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