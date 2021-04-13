Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut’un sözleşmesi henüz feshedilmedi. Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut’un ismi halen daha Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu olarak gözüktü.Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut’un sözleşmesi henüz feshedilmedi.

Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut’un ismi halen daha Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu olarak gözüktü. Ancak aynı federasyon kayıtlarında Erol Bulut’un yardımcıları Mehmet Yozgatlı, İbrahim Menderes ve Pantelis Pantelepoulos’un sözleşmelerinin 7 Nisan 2021 tarihinde feshedildiği yazıldı. Sadece Erol Bulut’la henüz daha sözleşme sonlanmadığı göze çarptı. Bu nedenle Emre Belözoğlu ve Erdinç Sözer dünkü mücadele öncesi de TFF kayıtlarında ‘antrenör’ olarak yer aldı. (Skorer)