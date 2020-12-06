Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut kazandıkları 2-0'lık Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemi eleştiren Bulut, ayrıca deplasmanda daha rahat oyun sergilediklerini belirtti.

İşte Erol Bulut'un maç sonu yaptığı açıklamalar...

Deplasmanda oynadığımız maçları daha rahat oynadığımız görünüyor. Aslında kendi evimizde daha rahat oynamamız gerekiyor.

Hakeme eleştiri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kendileri adına güzel bir maç olduğunu ifade eden Bulut, “2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Hemen hemen kimse anlamadı neden kırmızı kart olduğunu, nasıl çıktığını. 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum. Bize 8 dakika nasipmiş. Bunu yaşamamız gerekiyordu demek. Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlere her zaman destek çıkmamız gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Bugün mutluyum. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çalışkanlıklarından ve inanmalarından dolayı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık” dedi.

EROL BULUT: ALTAY’IN PERFORMANSI MÜKEMMELDİ

Kaleci Altay Bayındır’ın performasından övgü dolu sözlerle bahseden Erol Bulut, “Altay’ın bugünkü performansı mükemmeldi. Kalesine gelen bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takım çok iyi mücadele gösterdi. Özellikle ikinci yarı bir kişi eksik kalınca... Penaltı pozisyonunda, Rodallega’nın eline değen bir top var. Hakem penaltıyı gösterdi. Allah’tan VAR varmış o pozisyonda. VAR’dan hatasını düzeltti” diye konuştu.