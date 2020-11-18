Sakatlıklar, formsuzlar ve kadroda revizyon talepleriyle Gençlerbirliği maçına çok farklı bir 11’le çıkması beklenen Erol Bulut, bu maçta anı zamanda Beşiktaş derbisinin de provasını yapacak. Hürriyet'in haberine göre; Kasık sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün yerine Nazım Sangare’nin forma giyeceği Gençlerbirliği maçında, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Papiss Cisse’nin de kadroda yer bulması bekleniyor.

MERT BEĞENiLDi

Milli arada oynanan Karagümrük maçında performansı çok beğenilen Mert Hakan ve milli takımdan dönecek olan Nazım’ın ilk 11’de sahaya çıkması kesinlik kazanırken, Erol Bulut, Valencia’nın yokluğunda Beşiktaş maçında oynatmayı düşündüğü Diego Perotti’yi de ilk 11’de denemek istiyor.

ADEMi HAMLE OYUNCUSU

Bulut’un ayrıca solda ve gol noktasında da değişikliğe gitmesi sürpriz olmayacak. Çok formda olan Caner Erkin’i kesme ihtimali bulunmayan genç teknik adam, Thiam’ın formsuz Samatta’nın sakatlıktan çıkması nedeniyle kanat oyuncusu gibi bindirmeler yapan Novak-Caner ikilisini ilk kez bu maçta önlü arkalı deneyebilir. Samatta sakatlıktan çıksa bile riske edilmeyip maça Papiss Cisse ile başlayacak olan Erol Bulut, Kemal Ademi’yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacak.