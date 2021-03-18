Fenerbahçe’nin derbi planı şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Ligin en etkili futbol oynayan takımı olan Beşiktaş’a karşı teknik heyet birçok taktik plan hazırlıyor. Bunların başında da hızlı hücumlar geliyor.

Siyah-beyazlıların en önemli özelliği gol gelmediği taktirde belli bir noktadan sonra rakip yarı sahaya oyunu yıkmak. Bunun beraberinde getirdiği riskler de söz konusu. Stoperler, takım bu oyunu oynarken geniş alanda yalnız yakalanabiliyor.

Medipol Başakşehir ile oynanan lig maçında Wellinton’un yalnız kalıp Crivelli’ye geçilmesi bunun en önemli örneklerinden.Yapılan analizlerde siyah-beyazlıların en önemli zaafının bu olduğu belirlendi.Bu yüzden sarı-lacivertliler başta Wellinton olmak üzere siyah-beyazlı stoperlerden birini tek başına yakalamaya çalışacak.Bu durum doğrudan golle sonuçlanmasa bile kırmızı kart, penaltı ve buna bağlı birçok ihtimali de beraberinde getirecek.

Sarı-lacivertli takımın Osayi, Valencia, Pelkas gibi bu tip fırsatları değerlendirebilecek çabuk ve etkili oyuncuları söz konusu olduğu için bu avantajdan yararlanmaya çalışacak. (Skorer)