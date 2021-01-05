Erol Bulut, Fenerbahçe’nin başında 15 maçta 29 puan topladı. 2016’dan bu yana sarı-lacivertlilerde 15 haftada en fazla puan toplayan iki hocadan biri Erol Bulut oldu. En son 2017-18 sezonunda Aykut Kocaman’la 29 puan gelmişti. 2019-20 sezonunda Ersun Yanal 25 puan toplarken, Advocaat 2016-17 sezonunda 28 puana gelmişti. 2018-19 sezonunda ise Cocu-Koeman ikilisi 14 puan alabilmişti.

2 maçta 7 gol

Fenerbahçe ligde son 2 maçta 7 gol attı. Başakşehir’e karşı evinde 4-1’lik galibiyet alan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında da rakibine 3 gol birden attı. Skor anlamında son 2 haftada çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, attığı 7 gole karşın kalesinde de sadece 1 gol gördü.

Herkesten skor katkısı

Süper Lig’de 15. maçını oynayan Fenerbahçe rakip fileleri bu zamana kadar 30 kez havalandırdı. 31 gollü Beşiktaş’ın ardından ligin en fazla gol atan 2. takımı olan sarı-lacivertlilerde nerdeyse tüm takım skora destek verdi. Kasımpaşa deplasmanında bu sezon ligde ilk gollerini bulan Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam’la beraber takımda tam 15 farklı isim skor katkısı vermiş oldu. Ozan Tufan, Cisse ve Sosa 3’er golle en skorer isimler olmayı başardı. Thiam, Samatta ve Pelkas da 2’şer golle hemen arkalarından geldi. Maç başına 2.0’lık gol ortalaması yakalayan Erol Bulut’un öğrencileri, başarılı bir hücum grafiği çizdi. (Milliyet)