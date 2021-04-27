Süper Lig’in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe bugün Antalya’ya gitti. Karayolu ile Belek’e geçen Kanarya'da golcü futbolcu Enner Valencia, antrenman öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Alanyaspor maçında iyi bir sonuç alacaklarını vurgulayan Ekvardorlu hücumcu, ''En önemlisi bizim nasıl oynayacağımız. 5 maçımız kaldı ve 5 maçta da mümkün olanın en fazlasını oynayarak elimizden geleni yapacağız.'' diye konuştu.

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31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 resmi maçta, 10 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

'Emre Belözoğlu'yla beraber büyük bir kulübe layık olmaya çalışıyoruz'

Eski teknik direktörleri Erol Bulut ile Emre Belözoğlu karşılaştırması yapan tecrübeli isim, ''Şu anda kaleye daha yakın olduğum bir pozisyondayım, bu da skora daha fazla katkıda bulunmama neden oldu. O bölgede oynamayı seviyorum. Buraya alıştım diyebilirim. Erol hocayla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre Belözoğlu'yla beraber büyük bir kulübe layık olmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.





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