Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkan seçilmesiyle birlikte Sarı-Lacivertli ekipte göreve başlayan Fransız yönetici Damien Comolli, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir.

Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Fransız futbol adamı Damien Comolli yaptığı transferlerin genelinde taraftarların eleştirisini toplamıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Simon Falette'in transferi sonrası sosyal medyada "Comolli istifa" hashtag'ini gündeme taşımışlardı. Comolli ise kendisine yapılan eleştiriler sonrası Twitter hesabı açarak, Simon Falette transferini kendisinin yapmadığını, transferi başkan Ali Koç'un istediğini ve bu karara saygı gösterilmesini istediğini söylemişti. Fransız Damien Comolli'nin yaptığı açıklamalar Sarı-Lacivertlilerde şok etkisi yaratmış ve yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise düzenlediği basın toplantısında Comolli ile yola şimdilik devam ettiklerini fakat Fransız yöneticinin Twitter hesabı açıp Falette transferi hakkında yorum yapmasının yanlış olduğunu belirtmişti.

Daha sonrasında yapılan toplantıda ise Ali Koç ile Comolli ayrılık kararını verdi ve Comolli istifa ettiğini açıkladı.

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