Fenerbahçe , Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı ASVEL'e 84-82 mağlup olurken esas şoku yıldızlarının sakatlık problemleri ile. Sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan Nando De Colo ve Jan Vesely'den kötü haber geldi.

Fransa'da yapılan ilk kontrollere göre Nando De Colo'nun sol el ikinci tarak kemğinde kırık meydana geldiği, Jan Vesely'nin ise sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluştuğu belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan resmî açıklama şu şekilde:

"Fransa’da yapılan ilk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur.

Her iki sporcumuzun tedavi programı İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşecektir"