SON DAKİKA! Fenerbahçe’de coronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de son dakika coronavirüs gelişmesi. Sarı Lacivertli ekip, futbolcular, teknik ve idari heyet ile kulüp personeline yapılan coronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.



