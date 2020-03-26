Fenerbahçe'de Corona Virüs şoku devam ediyor. Erkek basketbol takımından sonra şimdi de futbol takımında bir oyuncu ve bir sağlık personelinde covid-19 bulgularına rastlandı. Sarı lacivertli futbolcunun kim olduğunu açıklamadı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Corona Virüs bulgularına rastlanan isim Alman futbolcu Max Kruse. Yıldız futbolcu tedavisi yapılması için hastaneye sevk edildi.

Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."