Fenerbahçe 'de teknik direktör Pereira'nın aldığı kararla Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.











