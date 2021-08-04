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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Pereira’nın kararı doğrultusunda Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceğini açıkladı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe 'de teknik direktör Pereira'nın aldığı kararla Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.


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