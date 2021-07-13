Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Hatayspor formasıyla lige damga vuran ve 22 golle kral olan Aaron Boupendza için girişimlerde bulunmuştu. Golcü oyuncu Fenerbahçe ’ye gelmek istese de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlanamadı.

Hatayspor’un 5 milyon Euro’nun yanı sıra takasta 2 oyuncu istemesi ve rakamda indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı. Bordo Beyazlılar’dan önümüzdeki dönemde pazarlığa açık olunduğu yönünde bir mesaj gelmesi halinde Boupendza defteri yeniden açılabilir.







