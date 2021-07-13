Son dakika! Fenerbahçe'de Boupendza için anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe geçen sezon Hatayspor formasıyla lige damga vuran ve 22 golle kral olan Aaron Boupendza için girişimlerde bulunmuştu. Golcü oyuncu Fenerbahçe’ye gelmek istese de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlanamadı.
Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Hatayspor formasıyla lige damga vuran ve 22 golle kral olan Aaron Boupendza için girişimlerde bulunmuştu. Golcü oyuncu Fenerbahçe ’ye gelmek istese de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlanamadı.
Hatayspor’un 5 milyon Euro’nun yanı sıra takasta 2 oyuncu istemesi ve rakamda indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı. Bordo Beyazlılar’dan önümüzdeki dönemde pazarlığa açık olunduğu yönünde bir mesaj gelmesi halinde Boupendza defteri yeniden açılabilir.