Fenerbahçe'de son dakika corona virüs haberi: Fenerbahçe; bir futbolcusu ve sağlık çalışanında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı. Açıklamada belirti gösteren isimlerin en yakın hastaneye sevk edildikleri bildirilirken herhangi net bir isim açıklanmadı.

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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.