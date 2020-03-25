SON DAKİKA | Fenerbahçe'de bir futbolcuda corona virüs belirtilerine rastlandı
Son dakika corona virüs şoku! Fenerbahçe'de forma giyen bir oyuncuda ve bir personelde corona virüs belirtilerine rastlandığı açıklandı. Sarı Lacivertli kulüp sosyal medya hesabından ve resmi internet sayfasından haberi duyurdu. Belirti gösteren isimlerin en yakın hastaneye sevk edildikleri de bildirildi.
Fenerbahçe'de son dakika corona virüs haberi: Fenerbahçe; bir futbolcusu ve sağlık çalışanında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı. Açıklamada belirti gösteren isimlerin en yakın hastaneye sevk edildikleri bildirilirken herhangi net bir isim açıklanmadı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1242798143332286464