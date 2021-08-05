Transferde son olarak sol bek Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan Fenerbahçe 'de bir yandan ayrılıklar da yaşanırken, Fransa'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'in ardında Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı kalması ve yeni transfer Steven Caulker'ın Vitor Pereira tarafından beğenilmemesinin ardından savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin mevcut stoperlerine de ilgi devam ediyor.

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Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Metz, Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand ile ilgilenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerle 2023 Haziran ayına kadar söylemesi bulunan Tisserand için Fenerbahçe'yle temasa geçen Metz yetkilileri, transferin koşullarını sordu.

Geçen sezon Fenerbahçe'yle 25 maça çıkan 28 yaşındaki Tisserand, 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.



