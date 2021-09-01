SON DAKİKA! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Lemos Beerschot'a kiralandı
Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Samatta'nın Antwerp'e kiralanmasının ardından Lemos'u da bir başka Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe 'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Samatta'nın Antwerp'e kiralanmasının ardından Lemos'u da bir başka Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz.