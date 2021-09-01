Fenerbahçe 'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Samatta'nın Antwerp'e kiralanmasının ardından Lemos'u da bir başka Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz.